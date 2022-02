Deutsche Telekom ernennt Chef für Schweizer B2B-Geschäft

Für ihr Telekommunikationsgeschäft mit Schweizer Geschäftskunden hat die Deutsche Telekom Thomas Dingel als Managing Director berufen. Als Chef der Schweizer Unit von Deutsche Telekom Global Business Solutions (DTGBS) verantworte er von Opfikon aus das internationale Geschäft mit hiesigen Business-Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu gehören Kunden aus den Bereichen Banking, Manufacturing und weiteren Branchen.

DTGBS ist auf Standortvernetzungen spezialisiert. Das Portfolio umfasst unter anderem SD-X, LAN-Infrastruktur, UCC sowie Security-Lösungen.

Dingel bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen TK-Geschäft mit, so die Mitteilung. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Leitungsfunktionen in den Bereichen Sales, Produktmanagement und Business Development. Vor seinem Wechsel zur Deutschen Telekom im Jahr 2000 war er rund 15 Jahre bei T-System tätig, wie aus seinem Linkedin-Profil hervorgeht.

DTGBS ist weltweit mit 28 Standorten präsent und könne für Implementierungen auf Ressourcen der Deutschen Telekom zurückgreifen.