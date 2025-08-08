Die Liste der Salesforce-Opfer wird immer länger

Abo
Infoniqa untersucht Cyberangriff
Der Softwareanbieter hat nach einem Cyberangriff Systeme heruntergefahren, was zu Einschränkungen für Schweizer Kunden führt. Infoniqa äussert sich zu den Untersuchungen.
Im Hybridbetrieb ist Exchange Server anfällig für Angriffe. Die US-Sicherheitsbehörde CISA setzt den Betreibern von staatlichen Servern eine Frist für das Einspielen der Patches.
Beim Ransomware-Angriff auf Ingram Micro wurde ein grosses Datenpaket gestohlen. Darin befinden sich auch Dokumente der Schweizer Ländergesellschaft.
Teilweise können Schweizer Kunden von Infoniqa Produkte und Services nur eingeschränkt nutzen. Grund ist ein Cyberangriff.