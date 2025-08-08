Die Liste der Salesforce-Opfer wird immer länger

8. August 2025 um 09:55
image
Auch die Air France-KLM Group meldet einen Breach. Foto: Aron Marinelli / Unsplash

Jetzt sind auch Tech-Konzerne wie Google von der Angriffsserie auf Salesforce-Umgebungen betroffen. Eine Auflistung der Unternehmen, die bereits einen Breach gemeldet haben.

Google hat bestätigt, dass in einer seiner Datenbanken die Daten "einiger Kunden" gestohlen wurden. "Die vom Bedrohungsakteur abgerufenen Daten beschränkten sich auf grundlegende und weitgehend öffentlich zugängliche Geschäftsinformationen wie Firmennamen und Kontaktdaten", so der Tech-Konzern.
