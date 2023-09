Digitale Privatbank Alpian braucht einen neuen CEO

Das Schweizer Fintech Alpian verliert seinen CEO Schuyler Weiss. Der Mitgründer des digitalen Privat-Banking-Dienstleisters wechselt in den öffentlichen Dienst in den USA. Nachfolger ad interim wird sein bisheriger Stellvertreter Gianmarco Bonaita, sobald dies von der Finanzmarktaufsicht Finma genehmigt wird.

In den kommenden Monaten wird Schuyler Weiss mit seinem Nachfolger und dem Verwaltungsrat den Übergang aufgleisen, wie er in einer Mitteilung erklärt. Nach 5 Jahren des Aufbaus sei nun der optimale Zeitpunkt gekommen, um die Leitung abzugeben.

Im letzten April konnte sich Alpian 18 Millionen Dollar sichern . Bereits 2020 sammelte das Jungunternehmen 12,2 Millionen Franken, 2021 kamen weitere 16,9 Millionen Franken hinzu. Alpian hat seine Services vor rund einem Jahr lanciert und will bis Ende 2023 mehrere hundert Millionen Schweizer Franken an Einlagen haben, wie Schuyler Weiss kürzlich gegenüber 'Finews' erklärte.

Gegründet wurde das Fintech im Oktober 2019 von der Schweizer Bankengruppe Reyl & Cie. Es will Dienstleistungen in einer mobilen App anbieten. Hinzu kommen Services von Vermögensberatern, die Kundinnen und Kunden in der App per Videoanruf erreichen können. Die Services richten sich an eine wohlhabende, aber nicht schwerreiche Kundschaft, mit einem Anlagevermögen zwischen 100'000 und 1'000'000 Franken.