Drei Frauen sind neu im Vorstand von SwissICT

Die Generalversammlung von SwissICT hat am 19. Mai drei neue Vorstandmitglieder gewählt. In den letzten beiden Jahren habe der Verband die Rücktritte von Andreas Maier und Alexander Büch nicht kompensiert, heisst es in einer Mitteilung. Nun würden drei ausgewiesene Persönlichkeiten neu in den Vorstand einziehen.

Gewählt wurden: Petra Joerg, CEO von Rochester-Bern Executive Programs, Titularprofessorin und Lehrbeauftragte an der Universität Bern sowie Verwaltungsrätin bei Coop. Plus Penny Schiffer, CEO und Mitgründerin von Raized.ai, einem Startup im Bereich KI für Risikokapitalgeber und ausserdem wurde die Unternehmerin Stephanie Züllig gewählt, die Digital Advisor und mehrfache Verwaltungsrätin unter anderem bei der Securitas Gruppe und bei Emineo ist.

SwissICT-Präsident Thomas Flatt wurde an der Generalversammlung für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt. An der GV wurde auch auf den Erfolg der verschiedenen Veranstaltungen hingewiesen, die weit über 3500 Teilnehmende und damit einen Rekord erreicht hätten. Dazu gehört der Digital Economy Award, der allerdings 2022 nicht stattfinden wird. Zur Zukunft des Awards hatte sich kürzlich SwissICT-Geschäftsführer Christian Hunziker uns gegenüber geäussert.