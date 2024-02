Edöb kritisiert geplante Polizeidatenbank

In einem neuen Gesetz soll der Austausch von polizeilichen Daten unter den Kantonen sowie zwischen Bund und Kantonen geregelt werden . Basis dieses Vorhabens ist eine polizeiliche Abfrageplattform (Polap), welcher Bundesrat und Nationalrat Ende letzten Jahres zugestimmt haben. Aktuell befindet sich das Geschäft in der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats

Dass in dieser geplanten Datenbank auch Kleinstdelikte gespeichert werden sollen, stört den Eidgenössischen Datenschützer (Edöb) Adrian Lobsiger. "Ich wüsste nicht, weshalb die Urner Polizei bei einer Verkehrskontrolle sehen muss, dass Sie in Lausanne illegal Abfall entsorgt haben", sagte dieser in einem Interview mit der ' NZZ '. Seines Erachtens brauche es vorerst keine "weitere Zentralisierung oder Verknüpfung von Polizeidatenbanken". Wichtiger sei es, Amtshilfe zu digitalisieren, so Lobsiger.