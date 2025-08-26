EFK ist vorsichtig optimistisch für IT-Projekt Asalfutur

26. August 2025 um 09:57
  • politik & wirtschaft
  • e-government
  • Bund
  • Seco
  • efk
image
Foto: Austin Loveing / Unsplash

Die Finanzkontrolle sieht beim IT-Projekt der Arbeitslosenversicherung Fortschritte und geht mit "vorsichtigem Optimismus" von einer erfolgreichen Einführung aus.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat sich einmal mehr mit Asalfutur beschäftigt. Das Projekt zur Erneuerung der IT-Plattform der Arbeitslosenkasse dauert schon über zehn Jahre und hat viele Verzögerungen und eine wahre Kostenexplosion hinter sich. Derzeit geht die EFK von Gesamtkosten von 201,4 Millionen Franken aus. Nochmals deutlich mehr als die 183 Millionen Franken, die die EFK vergangenes Jahr nannte.
