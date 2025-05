Ein verlorenes Jahr für die Cybersicherheit der Schweiz

Die Verteidigungsfähigkeit von Schweizer Unternehmen gegen Cyberangriffe ist laut dem "Cybersecurity Readiness Index 2025" von Cisco schlechter geworden. Rund 80% der hierzulande befragten Firmen sind nicht ausreichend gegen Cyberangriffe geschützt. "Das vergangene Jahr war ein verlorenes Jahr für die Cybersicherheit in der Schweiz", lässt sich der Chef von Cisco in der Schweiz, Christopher Tighe, in einer Mitteilung zitieren.

Grafik: Cisco

Es gebe "in der kompletten Breite" verschiedener Cybersecurity-Bereiche Nachholbedarf. Denn in vier von fünf Cybersecurity-Bereichen habe weniger als ein Drittel der Schweizer Unternehmen ein gutes oder sehr gutes Schutzniveau. Lediglich im Bereich "KI-Einsatz" liege die Schweiz mit 41% der Unternehmen, die ein gutes oder sehr gutes Schutzniveau haben, über dem europäischen Schnitt.

Auch die konkrete Sicherheitslage hat sich im letzten Jahr verschlechtert: Insgesamt haben 48% der befragten Schweizer Unternehmen im vergangenen Jahr einen Cyberangriff auf ihr Unternehmen erlebt. Ein Jahr zuvor waren es noch 45%. Die Schadenssumme hat sich laut dem Index ebenfalls erhöht. So lagen die erzeugten Schäden bei mehr als der Hälfte bei mindestens einer halben Million Dollar.

Erfolgreiche Angriffe erwartet

Für die Zukunft sind die Unternehmen entsprechend pessimistisch: 73% der Befragten aus der Schweiz erwarten innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgreiche Angriffe auf ihr Unternehmen. Im Vorjahr erwarteten dies nur 66%. Entsprechend sind weniger als ein Drittel zuversichtlich, dass sie in diesem Zeitraum einem Cyberangriff widerstehen können.

Immerhin planen laut Cisco fast alle Schweizer Unternehmen, ihre IT-Infra­struktur in den nächsten ein bis zwei Jahren aufzurüsten oder umzu­strukturieren, um den Herausforderungen der Cybersicherheit gerecht zu werden. 37% der befragten Unternehmen planen umfangreiche Upgrades ein, 58% planen immerhin einige Erweiterungen.

Für den Cybersecurity Readiness Index 2025 von Cisco wurden den Angaben nach 8000 Verantwortliche für Cybersecurity befragt, davon über 200 aus der Schweiz. Die Umfrage wurde von Januar bis Februar 2025 von einem externen Umfrageinstitut mittels Online-Interviews im Auftrag des Netzwerk­unter­nehmens durchgeführt.