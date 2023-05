Eine halbe Million für einen Wahlskandal in Nigeria

Diese haben 6 Stunden Gespräch auf Video, in denen der CEO die Tools und Services seiner Firma anpreist, darunter 30'000 Bots, die systematisch Social-Media-Plattformen bewirtschaften. Auch will Hanan mehrfach Telegram und Gmail gehackt haben, um Schmutzkampagnen gegen die Betroffenen führen zu können.

Im absoluten Gros der Abstimmungen will das Team erfolgreich gewesen sein. Was davon aber Werbung und Bluff, was Fakten und Wahrheit sind, lässt sich im Nachhinein nur schwer eruieren. Dies berichtete das Team von Investigativ-Journalisten. Der 'Tages-Anzeiger' (Paywall), dessen Team an den Recherchen beteiligt war, hat weitergeforscht.