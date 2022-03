Elca wächst wieder zweistellig

Die Elca Gruppe vermeldet für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 193,6 Millionen Franken. Dies ent­spreche einem Wachstum von 12,2%, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs mit 20% noch stärker. Elca be­schäftigt aktuell 1700 Mitarbeitende.

Für 2020 hatte das IT-Unternehmen nach Jahren des zweistelligen Wachstums ein stabiles Ergebnis gemeldet . Dennoch sei der Umsatz in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 13% gewachsen – "meist organisch", wie CEO Cédric Moret sagt. Auch 2021 sei von der Pandemie geprägt gewesen, fügt der CEO an, man habe aber im letzten Quartal ein deutliches Wachstum erzielen können. Dies sei auch auf die Investitionen in die eigenen Lösungen zurückzuführen, die langsam Früchte tragen würden.