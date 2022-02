Ex-VTX-Chef Pitton übernimmt neue Einheit bei Elca

Yves Pitton wird neues Mitglied der Konzernleitung von Elca und übernimmt die Leitung einer neuen Geschäftseinheit Swiss Business Solutions. Zuerst hatte das 'ICTjournal' über die Berufung berichtet. Pitton hatte im November 2021 nach sechs Jahren an der Spitze von VTX Telecom seinen Rücktritt als CEO bekannt gegeben. Sein Nach­folger bei VTX wurde Pierre Marty.

Wie Pitton in einem Linkedin-Beitrag schreibt, habe er seine neue Stelle am 1. Februar angetreten. Laut einem Elca-Sprecher umfasst die neue Einheit Swiss Business Solutions mehrere Lösungen des Unternehmens: ElcaSecurity, Elca Cloud Services, Neosis und Sumex.

"Ich bin äusserst glücklich und stolz", schreibt Pitton, "einem solch grossartigen Team beizutreten und werde all meine in Europa und in den USA gesammelten Erfahrungen einbringen, um Elcas Fähigkeiten in Bezug auf Cloud-Services, Cybersicherheit und vertrauensbasierte Lösungen für die Vorsorgeplanung und -verwaltung, versicherungsbasierte Produkte und darüber hinaus zu stärken und auszubauen."

Bevor er als CEO zu VTX Telecom stiess, arbeitete Pitton unter anderem als Executive Chairman bei WCAP Associates, als Senior Advisor und Board Member bei Doky, für Kudelski, Abilis System und McKinsey.