Elektronisches Patientendossier: Akzeptanz ist auf Tiefststand

Schlagzeilen zu Datenschutzvorfällen, Probleme mit dem elektronischen Patientendossier (EPD), Ungereimtheiten bei IT-Beschaffungen im Bundesamt für Gesundheit (BAG), Sicherheitsbedenken im Spitalumfeld: Der Gesundheitsbereich ist ein Sorgenkind der Digitalisierfreundinnen und Informatikfreunde der Schweiz. Die hiesige Bevölkerung lässt sich davon aber offenbar nicht abschrecken. Das will der neuste E-Health-Barometer aufzeigen.

Das Potenzial von E-Health werde nach wie vor erkannt, heisst es dort, selbst die langjährige Grossbaustelle EPD hat demnach noch keinen Baurekurs nach sich gezogen. Eine Mehrheit von 57% der Schweizer Bevölkerung findet das elektronische Patientendossier eine gute Sache. Das wichtigste Argument dafür: Daten wären im Notfall sofort verfügbar. Nur 11% finden das digitale Dossier eine "sehr schlechte Sache", wie der Bericht zeigt. 39% der Befragten würden selbständig eines eröffnen. Vor allem, wenn dies beim Hausarzt oder bei der Hausärztin möglich wäre.

Man muss die Befunde allerdings stark relativieren. Von den Befragten wussten nur etwas mehr als ein Viertel überhaupt vom elektronischen Patientendossier. Das war mal anders: 2021 hatte der Anteil fast die 60%-Marke geknackt. Auch die positive Einschätzung lag damals bei 75%, über die Hälfte konnte sich die selbständige Eröffnung eines EPD vorstellen. Die Entwicklung kann angesichts der Pannen und Pleiten nicht erstaunen. Die Kommunikationsagentur Farner soll das ändern, sie hat im letzten Herbst einen 6-Millionen-Auftrag für eine Kampagne erhalten. In der Politik sehen einige andere – nämlich technische – Prioritäten.

"Die Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt und auch das EPD im Spezifischen findet relativ breite Unterstützung", heisst es in der Mitteilung zum E-Health-Barometer unbeirrt. Immer mehr Fachpersonen im Gesundheitswesen würden das EPD nutzen. Dazu muss man aber anmerken, dass für bestimmte Bereiche wie die Spitäler ein Obligatorium besteht, das noch ausgedehnt werden soll . Und an Kritik mangelt es nicht: Mehraufwand, Mehrkosten, wenig Zusatznutzen, lautet der Tenor in den Gesundheitseinrichtungen.