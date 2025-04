Eraneos übernimmt schwedischen Berater

Der Schweizer IT-Dienstleister und Consultant Eraneos übernimmt den schwedischen Strategieberater Lynxeye. Mit der Integration der Schweden erweitere Eraneos das bestehende Portfolio mit Expertise in den Bereichen Corporate Purpose, Positionierung und Markenstrategie, heisst es in einer Mitteilung. So könne man Kunden künftig besser in ihrer Transformation und nachhaltigem Wachstum unterstützen.

Lynxeye habe sich einen exzellenten Ruf erarbeitet, heisst es weiter. Das 1999 gegründete Unternehmen berate weltweit Firmen. Die Kunden von Lynxeye stammen laut der Mitteilung insbesondere aus der Finanzdienstleistungs- und Automobilbranche sowie dem Einzelhandel und der Industrie. Der Hauptsitz von Lynxeye befindet sich in Stockholm, weitere Standorte in New York und Singapur.

Mit dem Zukauf investiert Eraneos in den weiteren Ausbau der geografischen Reichweite. "Ich freue mich, unsere Präsenz in den Nordics mit einem so erfahrenen und visionären Team wie Lynxeye weiter auszubauen", sagt Oliver Vaterlaus, CEO Eraneos Group. Lynxeye-CEO Niclas Andersson ergänzt: "Mit der internationalen Präsenz von Eraneos in neun Ländern können wir unsere Reichweite in Europa erheblich erweitern."