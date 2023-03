Ethernet-Pionier erhält höchste Informatik-Auszeichnung

Die Association for Computing Machinery (ACM) verleiht den Turing Award 2022 an Robert "Bob" Metcalfe. Dotiert ist die höchste Auszeichnung in der Informatik mit 1 Million US-Dollar. Geehrt wird Metcalfe für die Erfindung, Standardisierung und Kommerzialisierung von Ethernet.

Der 76-jährige Amerikaner ist emeritierter Professor für Elektrotechnik und Computertechnik an der University of Texas in Austin und ein Forschungspartner in Computational Engineering am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ethernet-Geburtsstunde vor 50 Jahren

"Ethernet war der dominierende Weg, Computer mit anderen Geräten, untereinander und mit dem Internet zu verbinden", erklärt ACM-Präsident Yannis Ioannidis in einer Mitteilung. "Die ursprünglichen Designideen von Metcalfe haben die Bandbreite von Ethernet geometrisch wachsen lassen. Es ist selten, eine Technologie-Skala von ihren Ursprüngen bis zur heutigen Multigigabit-pro-Sekunden-Kapazität zu sehen. Auch mit dem Aufkommen von Wifi bleibt Ethernet die Grundgrösse der Datenkommunikation, insbesondere wenn Sicherheit und Zuverlässigkeit priorisiert werden."

Die Auszeichnung fällt mit dem 50. Geburtstag von Ethernet zusammen. 1973 arbeitete und forschte Metcalfe im Rahmen seiner Dissertation am Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Aufbauend auf dem Aloha Netzwerk (ALOHAnet) der University of Hawaii konzipierte er ein Übertragungsnetzwerk für die ersten PCs im PARC. In einem Memo bezeichnete er zwei Strecken als "Telephone Ether" und "Radio Ether". 1976 erfolgte dann zusammen mit David Boggs die Veröffentlichung der Arbeit "Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks". 1977 erhielt der Informatiker das entsprechende Patent.

Weltweit 7 Milliarden Ports

Das erste Ethernet lief mit 2,94 Megabit pro Sekunde, was etwa 10'000 Mal schneller war als die damaligen Terminal-Verbindungen. Ein Team von Metcalfe entwickelte dann das 10 Mbit/s-Ethernet, welches die Grundlage für nachfolgende Standards bildete. Nachdem er Xerox verlassen hatte, stärkte Metcalfe als Gründer seines eigenen Startups 3Com Corporation 1979 die kommerzielle Attraktivität von Ethernet durch den Verkauf von Netzwerksoftware, Ethernet-Transceivern und Ethernet-Karten für Minicomputer und Workstations.

ACM bezeichnet Ethernet als die grundlegende Technologie des Internets. "Heute ist Ethernet der Hauptzug der kabelgebundenen Netzwerkkommunikation auf der ganzen Welt, der Datenraten von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s abwickelt, während bereits an 800 Gbit/s-Technologien gearbeitet wird", schreibt die Association.

"Mit geschätzten 7 Milliarden Ports auf der ganzen Welt, ist Ethernet so allgegenwärtig, dass wir es für selbstverständlich halten", sagt Jeff Dean, Google Senior Fellow und SVP von Google Research and AI, in der Mitteilung. "Es ist leicht zu vergessen, dass unsere vernetzte Welt nicht die gleiche wäre, wenn es nicht Bob Metcalfes Erfindung gäbe und seine dauerhafte Vision, dass jeder Computer vernetzt werden muss."