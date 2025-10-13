EU baut sechs neue KI-Fabriken

Die Europäische Kommission hat die Erweiterung ihres Netzwerks an KI-Fabriken angekündigt. Sechs neue Standorte in Litauen, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Spanien und in der Tschechischen Republik stossen zum bestehenden Netzwerk hinzu, wie die Kommission schreibt. Damit zählt die EU nun 19 KI-Fabriken in 16 Mitgliedstaaten.

Die neuen Einrichtungen sollen laut Mitteilung Unternehmen und der Industrie direkten Zugang zu leistungsstarken KI-Computing-Ressourcen und massgeschneiderter Unterstützung bieten. Das erklärte Ziel ist es, im Rahmen des " AI Continent Action Plans " Europas Position als globaler KI-Standort zu stärken.

Finanziert werde der Ausbau mit über 500 Millionen Euro an gemeinsamen Investitionen der EU und Mitgliedstaaten. Zusätzlich hat die Kommission 13 "AI-Factory-Antennen" ausgewählt, die nationalen KI-Communities per Remote-Zugang den Zugriff auf europäische Hochleistungsrechner ermöglichen sollen. Die Finanzierung erfolge durch EU-Mittel in Höhe von rund 55 Millionen Euro, ergänzt durch nationale Beiträge der beteiligten Länder.

Schweizer Beitrag mit Hearts-Antenne

Auch die Schweiz ist über die neue Antenne Hearts (Helvetic AI Resources, Technologies and Services) Teil der erweiterten Struktur. Die Einrichtung soll den Zugang zu KI-optimierten Rechen- und Datenressourcen über die Alps-Infrastruktur verbessern ‒ für Akteure aus Forschung, Startups, KMU und den öffentlichen Sektor. Dabei kooperiere Hearts eng mit der LUMI-AI-Infrastruktur sowie KI-Fabriken in Italien, Schweden und Spanien.