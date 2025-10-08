EU lanciert zwei KI-Strategien

Die Europäische Kommission hat zwei Strategien für die Förderung der Anwendung von KI in Industrie und Wissenschaft vorgestellt. In der Strategie "Apply AI" werde dargelegt, wie der Einsatz von KI in Europas Schlüsselindustrien und im öffentlichen Sektor beschleunigt werden kann, so die Kommission. Die "AI in Science"-Strategie wolle Europa an die Spitze der KI-Forschung bringen.

Mit den Strategien setzt die Kommission nach eigenen Angaben ihren Aktionsplan für KI-Investitionen um. Während Europa vor sechs Jahren noch mit zwei Supercomputer in den globalen Top-10 vertreten gewesen sei, seien es heute vier. Dabei wird der Schweizer Alps-Rechner nicht mitgezählt . Nun sollen im Rahmen der Strategien mindestens vier bis fünf Gigafabriken eingerichtet werden, so die EU.

Milliarde für KI-Wirtschaft

Um die Einführung von KI in der Wirtschaft zu fördern, mobilisiert die Kommission für die Strategie "Apply AI" rund 1 Milliarde Euro. Mit dem Geld soll die Einführung von KI in strategischen und öffentlichen Sektoren vorangetrieben werden. Ferner sollen kleine und mittelständische Unternehmen bei ihren spezifischen Bedürfnissen dabei unterstützt werden, KI in ihren Betrieb zu integrieren.

Zur Koordinierung der Massnahmen lanciert die Kommission das Forum "Apply AI Alliance", in dem die Industrie, der öffentliche Sektor, Wissenschaft, Sozialpartner und Zivilgesellschaft zusammenkommen sollen. Eine neue KI-Beobachtungsstelle wird KI-Trends überwachen und die Auswirkungen auf die verschiedenen Branchen bewerten, heisst es weiter. Parallel dazu habe die Kommission den Service Desk für KI-Gesetze eingerichtet, der die Umsetzung der KI-Gesetze gewährleisten soll.

Milliarden für KI-Forschung

Die KI-Wissenschaftsstrategie stellt nach Angaben der Kommission das virtuelle Institut "Raise" ins Zentrum. In der "Resource for AI Science in Europe" sollen Kapazitäten für die Entwicklung und Anwendung von KI in der Wissenschaft gebündelt und koordiniert werden. Im Rahmen eines Pilotprojekts will der Staatenbund 58 Millionen Euro dafür einsetzen, um die besten KI-Talente anzuziehen, auszubilden und zu halten.

Für die Forschungsförderung will die Kommission die jährlichen Investitionen im Rahmen des Programms "Horizont Europa" auf über drei Milliarden Euro verdoppeln, führt sie aus. Mit 600 Millionen Euro soll der Zugang der Wissenschaft zu Rechenleistung verbessert werden, auch zu den geplanten KI-Gigafactories.