EU untersucht zwei Tech-Übernahmen

Die EU hat ein Kartellverfahren gegen Amazon eingeleitet. Grund dafür ist die geplante 1,7 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Staubsaugerroboter-Herstellers iRobot . Zusätzlich teilte die Europäische Kommission auch mit, dass sie von mehreren Seiten gebeten wurde, die Akquise des Unter­nehmens Figma durch Adobe zu untersuchen.

Die Wettbewerbsbehörde erklärte, dass die 20-Milliarden-Dollar-Übernahme den Markt für interaktives Produktdesign und Whiteboarding-Software "erheblich beeinträchtigen" könnte. Aus diesem Grund sei Adobe aufgefordert worden, die Transaktion entsprechend bei den Behörden anzumelden. Die Übernahme von Figma wurde bereits im September bekannt gegeben.

Der Kauf wird auch durch das US-Justizministerium und die britische Wett­be­werbs- und Marktaufsichtsbehörde geprüft. Gegenüber 'Bloomberg' (Paywall) sagte ein Sprecher von Adobe, das Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden in den USA, Grossbritannien und der EU und rechne nach wie vor mit einem Abschluss der Transaktion im Jahr 2023.

Datenschutzbedenken bei iRobot

Während bei Figma eine Untersuchung erst im Raum steht, ist die EU bei der Übernahme von iRobot bereits einen Schritt weiter. Laut 'Financial Times' hat die Aufsichtsbehörde aus Brüssel dem Konzern einen ganzen Katalog an Fragen zur geplanten Transaktion zukommen lassen. Dies sei ein Indiz dafür, dass eine formelle Untersuchung unmittelbar bevorstehen könnte, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

In diesem Fall haben die Ermittler der Europäischen Kommission – anders als jene in den USA – weniger Bedenken wegen einer möglichen marktbe­herrsch­en­den Stellung, sondern eher bezüglich des Datenschutzes. So steht ins­be­son­dere die Fähigkeit des autonomen Staubsaugers, Bilder zu machen, während er sich in der Wohnung bewegt, in der Kritik.