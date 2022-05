EU: US-Firmen sollen europäischen Netzausbau mitfinanzieren

Im Februar forderten die Chefs von 4 der grössten Telekommunikationsunternehmen, dass Big Tech beim Ausbau der Netzinfrastruktur mithelfen solle . Der Datenverkehr nehme jedes Jahr um 50% zu, schrieben die Telco-Bosse in einem öffentlichen Brief. Dieser werde von den grossen Tech-Plattformen generiert und monetarisiert, weshalb diese sich am Netzausbau beteiligten sollen, so die Schlussfolgerung.