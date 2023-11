EU vereinfacht Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern

Vor gut einem Jahr hat die EU ein "European Digital Identity Wallet" beschlossen . In der zugehörigen eIDAS-Verordnung werden alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, eine einheitliche digitale Identität anzubieten. EU-Bürgerinnen und -Bürger sollen also künftig ihre Identität online nachweisen können.

In einem heute veröffentlichten offenen Brief melden 335 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter 20 aus der Schweiz, ihre Bedenken an, dass die E-ID dem Datenschutz angemessen Rechnung trägt. Der "fast-finale Gesetzestext" würde in seiner jetzigen Form "wahrscheinlich zu weniger Sicherheit für alle führen", heisst es im Schreiben.