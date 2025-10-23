Europa soll eine Starlink-Alternative erhalten

Wie Airbus, Thales und Leonardo bekannt gegeben haben, beabsichtigen die drei europäischen Technologieunternehmen ihre Aktivitäten im Bereich Raketen- und Satellitenentwicklung zusammenzulegen. Ein neues Unternehmen soll diese Bereiche der drei Konzerne übernehmen. Laut den Beteiligten wird es nach der Fusion europaweit rund 25'000 Mitarbeitende beschäftigen.

Das neue Unternehmen soll die Aktivitäten von Thales Alenia Space und Telespazio, zwei Joint Ventures von Thales und Leonardo, sowie verschiedene weitere Unternehmensbereiche von Airbus, Leonardo und Thales bündeln. Airbus wird 35% der Anteile des Joint Ventures halten, Thales und Leonardo je 32,5%.

Alle drei Konzerne haben in den letzten Jahren im Weltraumgeschäft Verluste erlitten, unter anderem aufgrund der Konkurrenz durch SpaceX und dessen riesige Satellitenflotte Starlink. Die drei europäischen Unternehmen setzen für Satelliteninternet auf grosse und komplexe Satelliten in geostationären Umlaufbahnen, während SpaceX dafür kleine, vergleichsweise sehr billige Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen einsetzt.

Zusammen hoffen die drei Unternehmen, in vernünftiger Zeit eine valable europäische Alternative entwickeln zu können. Dabei gehe es vor allem darum, europäischen Regierungen dabei zu helfen, auch im Weltall ihre Souveränität aufrechtzuerhalten.