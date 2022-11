Exklusiv: Aus AWK Group wird Eraneos

Nach der bereits 2021 erfolgten Übernahme des deutschen IT-Beraters Ginkgo und der holländischen Firma Quint gibt sich die AWK Group mitsamt den Tochtergesellschaften einen neuen Namen.

Ab 2023 wird Eraneos der einzige Markenauftritt des Konzerns, der gesamthaft knapp 1000 Mitarbeitende beschäftigen wird und einen Umsatz von etwas unter 200 Millionen Franken anstrebt, wie AWK-Sprecher Yves Kaufmann zu inside-it.ch sagt.

Umzug an neuen Standort zum Jahreswechsel

Gleichzeitig mit dem Namenswechsel folgt der Umzug von der Leutschen­bachstrasse in Zürich-Oerlikon an die Andreasstrasse im gleichen Quartier. Am Standort Zürich arbeiten rund 500 Mitarbeitende für AWK beziehungsweise Eraneos.

Kundinnen und Kunden seien ab Sommer informiert worden, so Kaufmann. Man habe sich bewusst für einen Softlaunch entschieden und starte die Kommunikation für die breite Öffentlichkeit im Verlaufe des Novembers mit einer Social-Media-Kampagne, erläutert der Sprecher. Aktuell befinde man sich in Phase 2 des Rebrandings, in der das AWK-Logo nicht mehr dominant verwendet werde.

Grosse Finanzspritze von deutschem Investor