Klage: Facebook saugt Gesundheitsdaten aus passwortgeschützten Bereichen ab

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Sammelklage gegen die Facebook-Mutter Meta und zwei Gesundheitsorganisationen eingereicht worden. Die drei Unternehmen sollen rechtswidrig sensible Gesundheitsdaten über Patienten sammeln und bei Facebook für gezielte Werbung nutzen. Dies berichtet 'Bleeping Computer'

Laut der Klage werden hochsensible Informationen über Krankheiten, behandelnde Ärzte und Medikamente abgegriffen, die die Patienten in ihren passwortgeschützten Konten eingeben. Weiter ist in der Klageschrift zu lesen, dass keine Einwilligung der Nutzer eingeholt worden sei und auch keine Hinweise auf die Sammlung der Daten zu finden sei. Die sensiblen Informationen sind gesetzlich durch den "Health Insurance Portability and Accountability Act" geschützt, der eine Weitergabe der Daten ohne ausdrückliche Einwilligung untersagt.

Die Kläger erkannten die Verletzung ihrer Privatsphäre offenbar erst, als sie über Facebook Werbung erhielten, die ihren konkreten medizinischen Zustand ansprach. Die Klage hat aber grössere Dimensionen: In der Klageschrift wird behauptet, dass Tracking-Code von Meta auf einem Drittel der Websites der 100 grössten Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten zu finden sei. In sieben Fällen soll der Code auch in passwortgeschützten Patientenportalen laufen.

Dies hatte das von einer NGO betriebene investigative Tech-Portal 'The Markup' bereits im Juni öffentlich gemacht . Demnach senden die Tracker etwa immer dann Daten an Facebook, wenn jemand in den betreffenden Portalen einen Arzttermin plant. So könne zum Beispiel festgestellt werden, ob ein Patient an Alzheimer leidet oder auch ob eine Person einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte. Letzteres ist seit dem Verbot durch den Supreme Code für Patientinnen besonders bedrohlich.