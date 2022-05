FBI: Schäden durch Cybercrime steigen unaufhörlich an

Das FBI veröffentlicht jährlich eine Statistik der ihm gemeldeten Cybercrime-Vorfälle, von Erpressung über Betrug und Identity-Theft bis zu Phishing. Die US-Bundespolizei erhält natürlich vor allem Meldungen aus dem eigenen Land, aber es gehen auch Meldungen aus aller Welt ein, wie das FBI festhält. Es dürfte damit eine der grössten Datenbanken zur Abschätzung von Entwicklungen im Cybercrime-Bereich überhaupt haben.

Der von den vorgelegten FBI-Zahlen aufgezeigte Trend ist unmissverständlich: Die Zahl der Vorfälle und der durch Cyberangriffe verursachte Schaden nimmt kontinuierlich und rapide zu. Im Jahr 2021 liefen beim FBI 847'000 Meldungen zu Angriffen ein. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden belief sich auf 6,9 Milliarden Dollar. 2017 waren es gemäss dem FBI noch 302'000 Meldungen und die Schadenssumme betrug 1,4 Milliarden Dollar, knapp mehr als ein Fünftel der Schadenssumme von 2021. Seit 2017 ist die Anzahl der Meldungen und der verursachte Schaden Jahr für Jahr stark gestiegen.

Der grösste Schaden wurde 2021 laut dem FBI durch Betrügereien verursacht, welche mit Hilfe von geknackten E-Mail-Accounts durchgeführt wurden. Oft geht es dabei um durch gefälschte Mails ausgelöste Zahlungen an die Kriminellen. Dadurch kam eine Schadenssumme von 2,4 Milliarden Dollar zusammen.

Investment-Betrügereien, bei denen es oft um "supersichere" Tipps für Investitionen in Kryptowährungen und andere Geldanlagen geht, verursachten laut dem FBI knapp 1,4 Milliarden Dollar an finanziellen Schäden. Solche Betrugsversuche sind häufig auch ein "Anhängsel" an Betrügereien, bei denen die Kriminellen das Vertrauen der Opfer erschleichen oder ihnen romantische Gefühle vorgaukeln, um sie dann zu Zahlungen zu bewegen. Diese Kategorie verursachte laut dem FBI einen Schaden von knapp einer Milliarde Dollar. (Es gilt natürlich festzuhalten, dass es all die in diesem Abschnitt erwähnten Betrugsmethoden auch schon lange vor dem Internet gab.)

Ransomware ist ein in der Security-Szene wesentlich dominanteres Thema, als die bisher genannten Betrugsarten. Interessanterweise errechnet das FBI einen Schaden von nicht einmal 50 Millionen Dollar, der direkt durch Ransomware verursacht wurde. Diese Zahl beinhaltet aber nur die Lösegelder selbst, nicht die durch Ransomware-Angriffe angefallenen Kosten für Geschäftsausfälle und die Wiederherstellung von Systemen.