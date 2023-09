Fedpol gleist Projekt für riesiges Facial-Recognition-System auf

Nun hat das Bundesamt einen Request for Information (RFI) gestartet, um zu prüfen, welche Nachfolgelösungen für das heutige Afis existieren. Dies ist einer heute publizierten Mitteilung auf der Beschaffungsplattform Simap zu entnehmen. Bis Ende 2026 steht demnach noch ein System der Firma Idemia im Einsatz, das 2016 in Betrieb genommen worden war. Anfang 2027 soll das neue System aber operativ sein.

1 Million Gesichtsbilder in der Datenbank

In den Unterlagen zum RFI, die inside-it.ch vorliegen, schreibt das Fedpol offen von "Face Recognition". Die optionale Beschaffung des Moduls wird damit aufgegleist, möglicherweise bevor eine rechtliche Grundlage besteht. "Einzelne Polizeikorps in der Schweiz wenden die Technologie bereits heute bei ihren Ermittlungen zu Straftaten an. Gleichzeitig fehlen die Rechtsgrundlagen dafür", schreibt etwa die Universität St. Gallen (HSG) zu einem aktuellen Forschungsprojekt.