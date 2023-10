Gartner: 2024 werden 5 Billionen Dollar in IT-Ausgaben fliessen

Bis ins Jahr 2024 sollen die IT-Ausgaben um 8% steigen und damit die Grenze von 5 Billionen Dollar sprengen. Das prognostizieren die Marktforscher von Gartner. Das Wachstum treibt laut ihrer Analyse der Boom von Künstlicher Intelligenz an, allerdings nicht jener von generativer KI (GenAI). Dieser habe sich bislang noch nicht nennenswert ausgewirkt, soll sich aber ab 2025 in den IT-Ausgaben niederschlagen, so Gartner in einer Mitteilung.

"In den Jahren 2023 und 2024 werden nur sehr wenige IT-Ausgaben mit GenAI verbunden sein", sagt Gartner-Analyste John-David Lovelock. "Unternehmen investieren jedoch weiterhin in KI und Automatisierung, um die betriebliche Effizienz zu steigern und Talentlücken zu schliessen. Der Hype um GenAI unterstützt diesen Trend, da CIOs erkennen, dass die heutigen KI-Projekte entscheidend für die Entwicklung einer KI-Strategie und -Story sein werden, bevor GenAI ab 2025 Teil ihrer IT-Budgets wird."

Die Entwicklung und Prognose der IT-Ausgaben in Milliarden Dollar. Daten: Gartner

Die Wachstumsprognose gilt sowohl für den Hardware-Bereich als auch für Software, deren Marktvolumen im nächsten Jahr im zweistelligen Prozentbereich wachsen soll. Besonders stark soll das Wachstum aber für das Cloud-Geschäft ausfallen, dessen Volumen über einen Fünftel anschwillt. Das geht neben einer verstärkten Nutzung aber auch auf Preiserhöhungen zurück, wie Gartner einräumt.

Softwareseitig treibt vor allem der Druck zu mehr Security das Wachstum an. In einer Gartner-Umfrage unter CIOs und Technologieexperten gaben 80% der CIOs an, dass sie 2024 planen, ihre Ausgaben für Cyber- und Informationssicherheit zu erhöhen. Die Marktforscher rechnen mit einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich für alle Segmente der Sicherheitsausgaben von Unternehmen.