ChatGPT für Unternehmen: Wie starten und die Rentabilität boosten?

Welchen Wert hat ChatGPT für ein Unternehmen? – das ist die grosse Frage, die viele Unternehmen spätestens seit November 2022 umtreibt und oftmals ein grosses Fragezeichen hinterlässt. «Large Language Models, wie ChatGPT und Llama 2 haben die KI-Landschaft fundamental verändert und viele Unternehmen sind begierig darauf, die neue Technologie zu nutzen. Zugleich wissen sie oftmals nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen», weiss Ravina Mutha, Mitgründerin & Chief Growth Officer bei Enterprise Bot. Zwar sei künstliche Intelligenz (KI) für unternehmerische und marketingtechnische Zwecke schon länger im Einsatz, generative künstliche Intelligenz sorge aber erst seit dem Erfolg von ChatGPT für weitverbreitete Begeisterung.

ChatGPT – mehr als ein Hype

Zugleich hat sich die generative künstliche Intelligenz, in English kurz GenAI genannt, vom anfänglichen Hype zu einer transformativen Kraft in der Geschäftswelt entwickelt. Eine aktuelle Studie des McKinsey Global Institute (MGI), dem volkswirtschaftlichen ThinkTank der Unternehmensberatung McKinsey & Company, prognostiziert, dass GenAI-Technologien theoretisch einen jährlichen Produktivitätszuwachs von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar für die Weltwirtschaft ermöglichen. Die tatsächlichen Einsparungen könnten sogar höher ausfallen, würde GenAI in Software wie etwa Textverabreitungsprogramme oder Chatbots integriert werden, wodurch frei werdende Arbeitszeit für andere Aufgaben genutzt werden kann. Etwa 75 Prozent des geschätzten Werts wird GenAI laut der Studie in den Bereichen Kundenservice, Marketing und Vertrieb, Softwareentwicklung sowie Forschung und Entwicklung schaffen.

Einfache, unternehmenstaugliche Lösungen

Und genau hier kommt Enterprise Bot ins Spiel. Das Unternehmen hat ChatGPT unternehmenstauglich gemacht und gehört mit zu den ersten, die weltweit mit ChatGPT-gesteuerten Chatbots in Betrieb gehen. Die intelligenten Omnichannel-Bots passen für Unternehmen aller Branchen, die sowohl externe Prozesse wie Kundensupport und Vertrieb, aber auch interne Prozesse wie Wissensmanagement, HR und IT Service Management, unterstützen und automatisieren möchten. «Wichtig ist uns, dass wir unseren Kunden eine flexible Infrastruktur bieten und sie das Verhalten der KI jederzeit selbständig anpassen oder mit neuen Daten aktualisieren können. Programmierkenntnisse werden dafür keine gebraucht!», sagt Ravina Mutha.

Begeisterte Kunden: SWICA, Generali, Riverty und mehr

Unternehmen wie etwa der Versicherer Generali, Riverty oder der Krankenversicherer SWICA setzen bereits heute auf die einfachen Lösungen von Enterprise Bot. Dazu Pietro Carnevale, Head of Strategy, Generali: «Wir wollten ChatGPT für unser Unternehmen einsetzen – am liebsten schon gestern. Aber wir haben schnell erkannt, dass es eine Menge Investitionen und Ressourcen gebraucht hätte, um es schnell nutzbar zu machen. Da kam Enterprise Bot ins Spiel und bot uns eine einfache, unternehmenstaugliche Lösung, der wir vertrauen können.» Als begeisterter Kunde spricht Luis Bosshard von Generali am 27. September 2023 an der von Enterprise Bot und Swisscom lancierten Veranstaltung „ChatGPT – Beyond the Hype “ und gibt Auskunft über seine Erfahrungen.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Am Anlass werden verschiedene Unternehmen über ihre Erfahrungen berichten und brennende Fragestellungen thematisieren. So treibt viele Unternehmen derzeit die Frage um, in welchen Anwendungsbereichen generative KI ihr volles Potenzial entfalten und sich damit positiv auf den Return on Investment (ROI) ihres Unternehmens auswirken kann. Pranay Jain, Mitgründer & Chief Executive Officer bei Enterprise Bot sagt dazu: «Von der Revolutionierung des Kundensupports bis hin zur Rationalisierung interner Arbeitsabläufe sind den Anwendungsgebieten kaum Grenzen gesetzt».

«Eine Omnichannel-Lösung für mehrere Kanäle - dieser Ansatz reduziert nicht nur die Komplexität, sondern auch Kosten!»

Indem die von generativer KI gesteuerten Bots ein tiefes Verständnis etwa für Kundenanfragen besitzen, Informationen im Kontext verarbeiten und verschiedene Anfragen selbstständig bearbeiten können, sorgen sie für eine verbesserte Reaktionszeit und entlasten gleichzeitig die Mitarbeitenden. «Unsere Lösung gewährleistet ein konsistentes und nahtloses Kundenerlebnis über alle Kommunikationskanäle hinweg. «Eine Omnichannel-Lösung für mehrere Kanäle - dieser Ansatz reduziert nicht nur die Komplexität, sondern auch Kosten!», betont Jain.

In diesen vier Anwendungsfällen schlummert besonders grosses Potenzial für Unternehmen: 1. Kundenservice Durch die Verknüpfung von KI mit den Daten des Unternehmens stellen ChatGPT-gesteuerte Chatbots ihren Kunden einen persönlichen Assistenten zur Verfügung, der Fragen mit personalisierten Antworten und Empfehlungen beantwortet und Anfragen, wie z. B. die Rücksendung einer Bestellung automatisch löst - genau wie bei einem Chat mit einem echten Menschen. 2. Vertrieb und Marketing Ein unternehmensfähiger ChatGPT, der mit Ihren CRM und Websitedaten verbunden ist, kann intelligente, personalisierte Produkt- oder Serviceempfehlungen geben und sogar Bestellungen auslösen - alles innerhalb des Chatbots - was zu Umsatzsteigerungen und höheren Konversationsraten führt. 3. Wissensmanagement Die Omnichannel-Lösung extrahiert Informationen aus den bestehenden Wissensmanagement-Tools, wie zum Beispiel Confluence und SharePoint, Kernsystemen und internen Unternehmensdaten. Die Daten fliessen dann in ChatGPT ein, um den Mitarbeitern relevante und genaue Informationen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Dies spart Zeit, hilft den Mitarbeitern bessere Entscheidungen zu treffen, und erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit. 4. Digitale Mitarbeiter Ein unternehmensfähiges ChatGPT kann den Support für HR, IT, Finanzen und Beschaffung automatisieren, indem es personalisierte Antworten auf Mitarbeiteranfragen von einem digitalen Mitarbeiter generiert, der alle Unternehmensdaten mit KI zusammenführt. Dies kann die Produktivität der Mitarbeiter um 30 Prozent steigern.

Und, wie steht es um Compliance- und Sicherheitsbedenken?

Was viele Unternehmen im Zusammenhang mit KI derzeit beschäftigt, sind Compliance- und Sicherheitsbedenken. Pranay Jain sagt dazu: «Die Datensicherheit steht weiterhin im Vordergrund, insbesondere im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Speicherung von Daten im Unternehmen». So gewährleistet der ChatGPT-Dienst von Azure etwa Sicherheit und DSGVO-Konformität, indem er sicherstelle, dass keine personenbezogenen Daten das Unternehmen verlassen. Darüber hinaus werden nur Dienste wie Azure GPT und Llama2 integriert, bei denen das Hosting nach Region ausgewählt werden kann und die sicherstellen, dass keine geteilten Daten von OpenAI, Microsoft oder anderen Anbietern verwendet werden können. Dazu Ravina Mutha: «Wir wissen aber auch, dass in stark regulierten Branchen oder bei Anwendungsfällen mit hochsensiblen Daten, erweiterte Massnahmen erforderlich sind. Unsere Llama2-Integration wurde speziell für den Einsatz im Unternehmen vor Ort (On-premise) entwickelt und bietet nun eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes, die Unternehmen die vollständige Kontrolle und Sicherheit über ihre Daten gibt.»

Wissen und Erfahrung aus erster Hand Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nutzen bereits die ChatGPT-gesteuerten Chatbots von Enterprise Bot. Profitieren Sie von deren Erfahrungen und kommen Sie am 27. September 2023 zu unserer exklusiven Veranstaltung, die wir gemeinsam mit Swisscom lancieren. Unternehmen wie Riverty, Generali und PostFinance berichten live, wie sie ihre KI-Projekte durchführen und das volle Potential aus generativer KI schöpfen. Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie ChatGPT-gesteuerten Chatbots von Enterprise Bot. Profitieren Sie von deren Erfahrungen und kommen Sie am 27. September 2023 zu unserer exklusiven Veranstaltung, die wir gemeinsam mit Swisscom lancieren. Unternehmen wie Riverty, Generali und PostFinance berichten live, wie sie ihre KI-Projekte durchführen und das volle Potential aus generativer KI schöpfen. Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier