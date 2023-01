Getty Images verklagt KI-Firma Stability AI

Stability AI, die Entwickler des KI-Bildgenerators Stable Diffusion, wurde erneut wegen mutmasslicher Urheberrechtsverletzungen angeklagt.

In einer Pressemitteilung schreibt das Stockfoto-Unternehmen Getty Images, es glaube, dass Stability AI "unrechtmässig Millionen von urheberrechtlich geschützten Bildern kopiert und verarbeitet habe". Deshalb habe man nun in London ein Gerichtsverfahren gegen die Firma eingeleitet.

"Stability AI hat ohne Erlaubnis oder Gegenleistung unser geistiges Eigentum verwendet, um ein kommerzielles Angebot zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil aufzubauen", sagt Craig Peters, CEO von Getty Images, in einem Interview mit 'The Verge' . "Wir glauben nicht, dass dieser spezifische Einsatz des kommerziellen Angebots von Stability AI im Vereinigten Königreich unter faires Handeln oder in den USA unter faire Nutzung fällt."