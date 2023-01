3 Künstlerinnen haben an einem Gericht in Kalifornien Klagen gegen Stability AI, Midjourney und die Künstlerplattform Deviantart eingereicht. Midjourney ist ein bekanntes, auf künstlicher Intelligenz basierendes Bilder- beziehungsweise "Kunst"-Generierungstool. Von Stability AI stammt das ähnlich gelagerte System Dreamstudio. Deviantart ist eine Internetplattform, auf der hauptsächlich Amateure und halbprofessionelle Kunstschaffende ihre (oft pornografischen) Erzeugnisse feilbieten. Neuerdings werden dort auch viele KI-Erzeugnisse angeboten.

Die Klägerinnen sagen, dass durch die unerlaubte Nutzung ihre eigenen Rechte sowie die von "Millionen von Künstlern" verletzt wurden. Sie hoffen, dass sich der Sammelklage noch viele weitere Kunstschaffende anschliessen. Die Anwälte werfen den Verklagten Urheberrechtsverletzungen, Verstösse gegen den Digital Millennium Act (DMCA) und eine Verletzung der Veröffentlichungsrechte ihrer Mandantinnen vor. Möglicherweise handle es sich auch um einen Verstoss gegen kalifornische Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb.

Ein weiteres Problem sei, dass mit diesen Bildgeneratoren mit minimalem Aufwand Werke erzeugt werden können, die ihrerseits eine Konkurrenz zu den Originalen darstellen.

Der Fall hat das Potenzial, sich zu einem wichtigen Präzedenzfall für die KI-Gemeinde zu entwickeln. So könnte er die Gerichte noch jahrelang beschäftigen. Nicht nur Bildgeneratoren, sondern auch KI-basierte Codegeneratoren wie Githubs Codepilot oder der Textgenerator ChatGPT werden mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert. Im Falle von Codepilot sind dies Teile von Softwarecode, die Entwickler weltweit geschrieben und auf Github gespeichert haben. In ChatGPT sind unter anderem auch Millionen von urheberrechtlich geschützten Werken von Journalisten, Schriftstellern und Philosophen eingeflossen. Eine der Anwaltskanzleien, die in die Klage gegen die Kunstgeneratoren involviert ist, hat vor zwei Monaten auch bereits eine Sammelklage wegen Codepilot eingereicht