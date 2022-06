Github macht KI-Tool Copilot breit verfügbar

Der Codehoster Github hat die allgemeine Verfügbarkeit von Copilot angekündigt, einem KI-Tool für Developer. KI sei Teil unseres täglichen Lebens, schreibt Github. Sie helfe beim Verfassen von E-Mails oder Onlineshopping. "Bislang hat die KI jedoch nicht zur Verbesserung des Codes beigetragen, so dass der Prozess der Softwareentwicklung fast vollständig manuell erfolgt", schreibt Thomas Dohmke, CEO des Codehosters, in einem Blogeintrag.

Mit Copilot könne KI von Entwicklern in grossem Umfang zum Schreiben und Vervollständigen von Code genutzt werden, so der Anbieter. Wenn Entwickler Code oder Kommentare eintippen, schlage Copilot die nächste Zeile vor. Dabei werde der Kontext berücksichtigt und den Anwendern verschiedene Optionen vorgeschlagen, die akzeptiert, abgelehnt oder bearbeitet werden können. Es gehe aber nicht nur darum, das nächste Wort oder eine Zeile vorzuschlagen. Das Tool könne "komplette Methoden, Boilerplate-Code, ganze Unit-Tests und gar komplexe Algorithmen vorschlagen", heisst es im Blogeintrag weiter.

Seit Copilot in der Techincal-Preview-Version veröffentlicht wurde, haben sich laut Github 1,2 Millionen Menschen angemeldet. Ein Drittel davon gehören demnach zu den regelmässigen Usern. Copilot könne als Erweiterung in gängige Editoren wie Neovim, JetBrains IDEs, Visual Studio und Visual Studio Code integriert werden, fügt das Unternehmen an.