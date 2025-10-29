Glarus gibt sich eine KI-Weisung

29. Oktober 2025 um 14:01
image
KI und Landsgemeinde schliessen sich im Kanton Glarus nicht gegenseitig aus. Foto: Schweiz Tourismus

Die Nutzung generativer KI in der Verwaltung wird grundsätzlich erlaubt, soll aber durch Regeln und Einschränkungen sicher gemacht werden.

Der Regierungsrat des Kantons Glarus hat eine Weisung für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Kantonsverwaltung genehmigt. Damit soll eine Grundlage für den bewussten und sicheren Umgang mit KI geschaffen werden.
Das Ziel sei es, die Chancen zu nutzen und die Risiken zu minimieren, so der Regierungsrat. Man möchte die Potenziale der Technologie nutzen, aber gleichzeitig Risiken wie Datenschutzverletzungen, Urheberrechtsfragen und die Verfälschung von Informationen minimieren.
Gemäss der Weisung wird die Nutzung generativer KI in der Verwaltung grundsätzlich erlaubt, zum Beispiel für Zusammenfassungen von längeren, online verfügbaren Texten oder das Übersetzen von Texten in andere Sprachen. Diese Anwendungen seien jedoch an bestimmte Regeln und Vorbehalte geknüpft, erklärt der Regierungsrat. Auf den Schutz von sensiblen Informationen werde besonders geachtet. Deshalb sollen personenbezogene Daten vor einer Eingabe anonymisiert oder pseudonymisiert werden. Besonders schützenswerte Informationen und solche, die dem Amtsgeheimnis unterliegen, dürften gar nicht in ein KI-System eingegeben werden. Des Weiteren sei die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte sowie die Erstellung von Deepfakes oder Nachahmungen verboten.

