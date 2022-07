Gobugfree holt Security-Experten als Berater

Gobugfree, Anbieter von Bug-Bounty-Programmen, will sich künftig von einem Advisory Board unterstützen lassen. Dieses soll das junge Unternehmen bei der nächsten Wachstumsphase unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die ersten beiden Mitglieder sind Andreas Schneider und Matthias Jauslin, weitere sollen folgen.

Andreas Schneider bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der IT-Sicherheit mit. Bis 2011 arbeitete er als Information Security Manager bei T-Systems Schweiz, anschliessend als CISO bei SRG. Bevor er vor wenigen Wochen als Field CISO EMEA zu Lacework stiess, war er mehrere Jahre als IT-Security-Chef bei der TX Group tätig. Zu seiner Tätigkeit beim Schweizer Medienhaus sagt er: "Wir gehörten zu den ersten Unternehmen in der Schweiz überhaupt, die ihre Systeme von ethischen Hackern auf Schwachstellen prüfen liessen."

Matthias Jauslin

Das zweite Mitglied des Gobugfree Advisory Board, Matthias Jauslin, habe sich schon früh mit dem Thema Bug Bounty beschäftigt, heisst es in der Mitteilung, etwa bei der Schweizerischen Post. Als Mandatsleiter sei er bei der Post für den Public Intrusion Test des E-Voting-Systems verantwortlich gewesen. Jauslin gehört zu den Gründern von Bug Bounty Switzerland, einem Unternehmen, das in einem sehr ähnlichen Bereich tätig ist, wie Gobugfree. Als COO habe er massgeblichen Anteil am Aufbau des Unternehmens gehabt, heisst es in der Mitteilung, aber er wollte sich vermehrt wieder seinen eigenen Projekten widmen. Gemäss seinem Linkedin-Profil hat er Bug Bounty Switzerland im April 2021 verlassen. Jauslin ist derzeit als Dozent sowie Berater für IT-Security und Projektumsetzung tätig.

Gobugfree wurde 2021 unter dem Namen Bugbountyhub gegründet und zählt mittlerweile einige grosse Kunden, darunter Adnovum oder der Bahnbetrieb BLS. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich.