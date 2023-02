Google lanciert Cookie-Alternative als Beta

, heisst es vom Suchriesen. Nach mehreren Verschiebungen hat Google eine Betaversion seiner Privacy Sandbox eingeführt. Bei dieser Alternative zu Cookies können die Teil­neh­men­den des Betatests die Privatsphäreeinstellungen direkt auf ihren Geräten anpassen. In einem separaten Abschnitt sollen in Zukunft die eigenen Interessen eingesehen und verwaltet werden können, schreibt Google in einem Blogbeitrag. So können zum Beispiel Themen angegeben werden, die der Nutzer spannend findet. "Themen, die euch nicht interessieren, könnt ihr blockieren"heisst es vom Suchriesen.

Die neue Funktion soll gemäss Google schrittweise eingeführt und mit der Zeit auch erweitert werden. "Wir beginnen mit einem kleinen Prozentsatz von Android-13-Geräten" , teilte das Unternehmen mit. Für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, einschliesslich der Schweiz, wird dabei auf ein Opt-in-Verfahren gesetzt. Personen, die die Funktionen nutzen möchten, können diese entsprechend auf ihren Android-Geräten aktivieren.