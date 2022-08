Google stellt IoT-Service ein

Der IoT Core Service von Google Cloud wird ab dem 15. August 2023 nicht mehr zur Verfügung gestellt. Die Device Manager API wird ab dann nicht mehr ansprechbar sein und allfällige Sensoren, die dann noch mit dem Service verbunden wären, könnten ihre Daten nicht mehr senden.

Dies hat der Internetriese gemäss 'The Register' in einem Schreiben an seine Kunden angekündigt.