Google Suche wird in der Schweiz und Europa mächtiger

8. Oktober 2025 um 10:59
  • technologien
  • Künstliche Intelligenz
  • Google
image

Google führt die Suche mit KI-Modus jetzt auch in der Schweiz und Europa ein.

Die erweiterte Suchfunktion von Google war zuerst in den USA, Grossbritannien und Indien verfügbar. Nun kommt sie in 36 Sprachen für 50 weitere Länder. Hierzulande ist die Suche in Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. Der KI-Modus erscheint als zusätzliche Registerkarte im Browser, und kann daneben in der Google App für Android und iOS genutzt werden.
Bisher gab es in der Schweiz nur die KI-Übersicht, die bei bestimmten Suchanfragen eine Zusammenfassung und weiterführende Links liefert. Ob die Suchanfrage einer KI-Übersicht wert ist, definiert der Algorithmus von Google. Dabei spielt es eine Rolle, ob die KI-Modelle einen zusätzlichen Nutzen gegenüber einer normalen Suche bieten und sie mit hoher Zuversicht qualitative Antworten liefern können. Im Hintergrund wird ein angepasstes Gemini-Modell mit Googles Wissensgraph und Qualitäts- und Rankingsystemen verbunden.
Im Gegensatz dazu lässt sich der KI-Modus multimodal bedienen und vorherige Fragen werden als Kontext berücksichtigt. Im Hintergrund hat Google eine "Query Fan-Out"-Technik implementiert, bei der mehrere verwandte Suchanfragen gleichzeitig über mehrere Datenquellen hinweg durchgeführt werden, um dann die Ergebnisse zusammenzuführen und eine leicht verständliche Antwort zu liefern. Dieser Ansatz soll helfen, auf umfassendere und tiefgreifendere Informationen zuzugreifen als bei einer herkömmlichen Suche über Google. Zusätzlich wurde beim Training der Modelle "Agentic Reinforcement Learning" eingesetzt, was dazu führt, dass die Ergebnisse und Aussagen mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Fakten beruhen. Da beim KI-Modus neben diesen Techniken auch leistungsfähigere Modelle eingesetzt werden, können die Ergebnisse im Vergleich zur KI-Übersicht abweichen.


