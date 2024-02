Hackerangriff betrifft die Hälfte der französischen Bevölkerung

Innerhalb weniger Tage wurden Ende Januar mit Viamedis und Almerys zwei französische Zahlungsdienstleister von Hackern attackiert. Beide verwalten die Zahlungen Dritter für Zusatzkrankenversicherungen. Wie die französische Datenschutzbehörde CNIL mitteilt, betrifft dieses Datenleck mehr als 33 Millionen Menschen – rund die Hälfte der Bevölkerung Frankreichs. Die Behörde sei von beiden Unternehmen über die Vorfälle informiert worden.

Laut Medienberichten könnte es sich um das grösste Datenleck in der Geschichte Frankreichs handeln. "Diese Vorfälle gefährden möglicherweise die Integrität der Daten von Dutzenden Millionen Versicherungsempfängern und Hunderttausenden medizinischen Fachkräften", so 'Rtl.fr'. Nach Angaben von Viamedis an den Verband der pharmazeutischen Gewerkschaften Frankreichs hätten die Angreifer auch Zugriff auf Daten von Apothekerinnen und Apothekern erlangt. Betroffen seien weiter Optikerinnen, Hörgeräteakustiker und Zahnarztpraxen.