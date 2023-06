Hausmitteilung: Inside IT und WOZ dürfen zensierte Passagen wieder aufschalten

Anfang Mai 2023 haben mehrere Medienhäuser, darunter Inside IT und die Wochenzeitung WOZ, Post des Handelsgerichts Aargau erhalten. Die superprovisorische Verfügung, angestrebt von der CH Media Holding AG und der AZ Vertriebs AG, enthielt einerseits den Befehl, bestimmte Passagen aus einem Artikel zu löschen. Andererseits verfügte der Richter, dass Journalistinnen und Journalisten von der WOZ und Inside IT keine von Cyberkriminellen im Darknet veröffentlichte Dokumente von CH Media aus dem Darknet herunterladen und diese oder Informationen daraus in der Berichterstattung nutzen dürfen.

Die WOZ und Inside IT wehrten sich gegen die superprovisorische Verfügung in einer Stellungnahme zuhanden des Gerichts. Mitte Juni kam es auf Bestreben von CH Media zu einer Vergleichsverhandlung am Handelsgericht Aargau. In diesem Rahmen stimmte CH Media zu, dass die Artikel von Inside IT und der WOZ wieder in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht werden dürfen. Das ist heute geschehen. Im Gegenzug stimmten Inside IT und die WOZ zu, keine Personendaten aus dem Cyberangriff auf CH Media zu speichern und zu verbreiten sowie bereits heruntergeladene Personendaten zu löschen.