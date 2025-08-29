Hausmitteilung: Wechsel in der Redaktionsleitung

In der Redaktionsleitung von Inside IT kommt es zu einer Veränderung: Nach über zehn Jahren im Unternehmen verlässt Chefredaktorin Katharina Jochum den Verlag auf eigenen Wunsch. Interimsweise übernimmt der stellvertretende Chefredaktor Mark Schröder die Leitung der Redaktion. Die Suche nach einer Nachfolge ist fortgeschritten und eine Bekanntgabe wird in Kürze erfolgen.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Katharina Jochum dem Verlag in den kommenden Wochen beratend zur Seite stehen und laufende Projekte abschliessen.

Katharina Jochum: "Nach mehr als zehn Jahren bei Inside IT ist es für mich an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ich blicke auf wertvolle Erfahrungen, spannende Begegnungen und vor allem die Zusammenarbeit mit grossartigen Kolleginnen und Kollegen zurück. Die Weichen für die erfolgreiche Zukunft von Inside IT sind gestellt, und ich wünsche dem Team von Herzen alles Gute."

"Schon schade, dass uns Katharina jetzt verlässt", sagt Interims-Chefredaktor Mark Schröder. "Sie war eine ausgezeichnete Chefin. Ich freue mich, mit den Kollegen Philipp Anz und Hans Jörg Maron Inside IT – auch im Sinne von Katharina – weiterzuführen, bis wir eine Nachfolge gefunden haben."

Verlagsleiter Christian Fehrlin ergänzt: "Wir danken Katharina Jochum von Herzen für ihre herausragende Arbeit und ihr Engagement über die vergangenen zehn Jahre. Ihre Leidenschaft und Professionalität haben Inside IT massgeblich geprägt. Wir wünschen ihr für ihre neuen Herausforderungen alles erdenkliche Gute und freuen uns, dass sie uns in der Übergangsphase weiterhin unterstützt."