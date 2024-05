IBM-Software nun auch in der Schweiz auf dem AWS-Marktplatz

Das komplette Software-Portfolio von IBM war bisher nur in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und den Vereinigten Staaten auf dem AWS Marketplace verfügbar. Nun hat IBM die Verfügbarkeit auf insgesamt 92 Länder ausgedehnt, darunter auch die Schweiz. Für Kunden soll dies den Vorteil haben, dass sie IBM-Software, Cloud-Ressourcen von AWS und Software von Drittunternehmen gemeinsam als Service beschaffen und in einer zusammengefassten Rechnung bezahlen können.

IBM bietet auf dem Marktplatz gegenwärtig 29 Softwareprodukte an. Darunter befinden sich die Datenbank Db2 Cloud Pak for Data, Automatisierungssoftware wie Apptio, Turbonomic und Instana, Security-Produkte sowie diverse KI-Tools der "Watsonx"-Familie. Hinzu kommen noch 15 Servicepakete, die ebenfalls via den AWS Marketplace bestellt werden können.