IBM verklagt Schweizer Unternehmen LzLabs

IBM hat bei einem Gericht in Waco, Texas eine Klage gegen LzLabs eingereicht. Dies hat IBM selbst bekannt gegeben . In der Klageschrift werfe man dem Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz vor, wiederholt gegen verschiedene IBM-Patente verstossen zu haben, welche verschiedene Aspekte der Mainframe-Technologie von IBM abdecken. LzLabs habe sich zudem durch Reverse Engineering, Reverse Compiling und die Übersetzung von IBM-Software Betriebsgeheimnisse erschlichen. Darüber hinaus mache LzLabs falsche Angaben zu seinen Produkten, so die Vorwürfe.