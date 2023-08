IBM will CO2-Emissionen der Cloud transparent machen

IBM stellt den "Cloud Carbon Calculator" vor. Dabei handelt es sich um ein Dashboard, das den Kunden die Emissionsdaten von IBM Cloud Workloads anzeigen soll. Laut einer Studie von IBM nennen 42% der befragten CEOs die ökologische Nachhaltigkeit als ihr wichtigstes Ziel. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Workloads – ein Trend, der sich mit KI weiter beschleunigt hat.

"Als Teil jeder KI-Transformations-Roadmap müssen Unternehmen überlegen, wie sie das Datenwachstum in Cloud- und On-Premise-Umgebungen verwalten können. Dies ist heute besonders wichtig, da Unternehmen zunehmend unter dem Druck von Investoren, Regulierungsbehörden und Kunden stehen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren", sagt Alan Peacock, General Manager IBM Cloud.