Infomaniak klagt gegen Cloud-Vergabe des Bundes

Abo
Luzerner Regierung lehnt M365-Marschhalt ab
Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.
Die Europäische Kommission will mit Milliardeninvestitionen die Anwendung von KI in der Industrie fördern und der Wissenschaft die KI-gesteuerte Forschung ermöglichen.
Egovpartner sucht einen externen Anbieter für die Plattform. Diese soll allen Zürcher Gemeinden und Städten zur Verfügung gestellt werden.
Die Abrechnung der Mehrwertsteuer kann man in Zukunft nur noch mittels Agov-Login nutzen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung kürzt damit ihr Angebot.