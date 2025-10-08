Infomaniak klagt gegen Cloud-Vergabe des Bundes

8. Oktober 2025 um 15:13
image
Foto: Infomaniak

Die freihändigen Vergaben für Cloud-Dienstleistungen der Bundesverwaltung könnten ein juristisches Nachspiel haben. Der IT-Dienstleister Infomaniak hat eine Beschwerde eingereicht.

Die Bundeskanzlei hatte im September die Cloud-Verträge mit fünf Hyperscale-Anbietern freihändig um fünf Jahre verlängert. Die US-Unternehmen AWS, IBM, Microsoft und Oracle sowie der chinesische Konzern Alibaba erhielten damit neue Rahmenverträge, um Bundesstellen weiterhin Cloud-Dienstleistungen anbieten zu können.
