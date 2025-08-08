Infoniqa untersucht Cyberangriff

US-Sicherheitsbehörde warnt vor Exchange-Lücke
Im Hybridbetrieb ist Exchange Server anfällig für Angriffe. Die US-Sicherheitsbehörde CISA setzt den Betreibern von staatlichen Servern eine Frist für das Einspielen der Patches.
