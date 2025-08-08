Infoniqa untersucht Cyberangriff

8. August 2025 um 11:14
image
Foto: A. C. / Unsplash

Der Softwareanbieter hat nach einem Cyberangriff Systeme heruntergefahren, was zu Einschränkungen für Schweizer Kunden führt. Infoniqa äussert sich zu den Untersuchungen.

Infoniqa informierte seine Schweizer Kunden am 6. August 2025, dass es nach einem Cyberangriff Einschränkungen bei gewissen Produkten und Services gibt. Auf Anfrage von inside-it.ch erklärt das Unternehmen, dass der Angriff in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, 4. August stattgefunden habe. "Wir haben ihn am Montagmorgen erkannt und sofort unsere für solche Fälle vorbereitete Schutzmassnahmen ausgeführt", so Infoniqa.
