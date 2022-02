Intel schluckt Chiphersteller Tower für 5,4 Milliarden Dollar

Chipgigant Intel will den israelischen Halbleiter-Hersteller Tower Semiconductor übernehmen. Der Kaufpreis summiert sich bei einem Preis von 53 Dollar pro Aktie auf voraussichtlich rund 5,4 Milliarden US-Dollar, wie Intel mitteilte. Intel beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Übernahme mit Barmitteln zu finanzieren.

Die Unternehmen hoffen auf einen Abschluss der Transaktion binnen zwölf Monaten, wobei die Zustimmung von Towers Aktionären und den Aufsichtsbehörden noch aussteht. Zuvor hatte das ' Wall Street Journal ' über die bevorstehende Übernahme berichtet.

Intel will mit der Übernahme seine Fertigungskapazitäten ausbauen. Tower betreibt 7 Produktionsstätten, davon je 2 in den USA und Israel sowie 3 in Zusammenarbeit mit Panasonic Semiconductor Solutions in Japan, und kann so einen wichtigen Beitrag leisten. Kommt der Deal zustande, verbessert Intel seine Position gegenüber dem taiwanesischen Marktführer TSMC.