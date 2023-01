Internationale Taskforce gegen Ransomware gestartet

Im vergangenen November gaben die Mitglieder der internationalen Counter Ransomware Initiative (CRI) in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie sich zusammen für die Bekämpfung von Ransomware einsetzen wollen. Im Anschluss an die von den USA initiierte Konferenz haben sich die Teil­neh­men­den dann auf die Gründung einer gemeinsamen Taskforce geeinigt.

Mit der am 23. Januar 2023 gestarteten International Counter Ransomware Task Force (ICRTF) soll nun die Zusammenarbeit in diesem Bereich voran­ge­trieben werden. Die Beteiligten wollen so der Verbreitung und den Aus­wirkungen von Ransomware-Attacken aktiv entgegenwirken. Die Mitglied­staaten sollen dabei Informationen und Erkenntnisse über die vorhandenen Bedrohungen austauschen sowie politische und rechtliche Rahmen­be­ding­ungen miteinander teilen, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Strafverfolgungs- und Cyberbehörden der Mitglieder zu fördern.

Der erste Vorsitz in der ICRTF wird von Australien eingenommen. Die Ministerin für Inneres und Cybersicherheit, Clare O'Neil, sagte in einer Mitteilung, dass die Taskforce eine nachhaltige und wirksame internationale Zusammenarbeit ermöglichen wird, um die zunehmenden Bedrohungen durch Ransomware zu stören, zu bekämpfen und die Infrastruktur dagegen zu verteidigen. Dazu rief sie andere Länder dazu auf, sich den gemeinsamen Bemühungen anzuschliessen.

Die jüngsten Cybervorfälle in Australien und auf der ganzen Welt seien eine deutliche Erinnerung an die heimtückische Natur von Ransomware gewesen und hätten die weitreichenden Störungen und Schäden in weiten Teilen der Gesellschaft vor Augen geführt, sagte O'Neil. Deshalb haben sich die Mitglieder zu einer "gemeinsamen Aktionen in den Bereichen Wider­stands­fähigkeit, Störung und Bekämpfung illegaler Finanzen" verpflichtet.

Neben Australien gehört auch die Schweiz zu den Mitgliedern der Inter­national Counter Ransomware Taskforce. Weitere Länder sind Belgien, Brasilien, Bulgarien, Deutschland, die Dominikanische Republik, Estland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kenia, Kroatien, Litauen, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Singapur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechien, Ukraine, USA und die Vereinigten Arabischen Emirate.