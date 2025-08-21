Intesys wird an Primetrack verkauft

21. August 2025 um 08:55
image
Stephan Fredrich, CEO von Primetrack. Foto: zVg

Mit der Übernahme bauen Primetrack und das Mutterhaus Datalynx ihre Präsenz aus. Der Intesys-Standort in Pratteln soll mit sämtlichen Mitarbeitenden weitergeführt werden.

Primetrack, Teil der international tätigen Datalynx Gruppe, hat per 1. April 2025 Intesys mit Sitz in Pratteln (BL) übernommen. Das Portfolio, Partnernetzwerk und die langjährigen Kunden des Baselbieter Unternehmens würden sehr gut in das Angebot von Primetrack passen und dieses erweitern, heisst es in einer Mitteilung.
Sämtliche Mitarbeitenden von Intesys werden den Angaben zufolge übernommen und am bisherigen Standort in Pratteln bleiben. Auch würden alle bestehenden Kunden und laufenden Verträge übernommen.
Die Datalynx Gruppe hat ihren Hauptsitz in Basel und vereint die Unternehmen Datalynx, Primetrack und Skillcloud unter einem Dach. Gemeinsam könne man Kunden ein breites Portfolio bieten, das nun um das Angebot von Intesys wächst. Ziel der Gruppe sei es, Kunden im gesamten IT-Stack bedienen zu können. Mit dem strategischen Zukauf stärke man zudem die Präsenz in den Regionen Basel sowie Luzern und Umgebung.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Einstellung von VMware White Label ist "bedauerlich"

Erneute Änderungen stellen insbesondere kleine VMware-Partner vor Herausforderungen. UMB erwartet eine vermehrte Diversifizierung im Markt.

publiziert am 20.8.2025
image

US-Regierung will bei Chipherstellern einsteigen

Neben Intel sind auch Firmen wie Global Foundries, Micron, Samsung und TSMC im Visier der US-Regierung. Über Beteiligungen könnte die Fertigung in den USA gefördert werden.

publiziert am 20.8.2025
image

Lenovo verkauft Medion-Beteiligung wieder

Der chinesische Weltmarktführer veräussert einen Grossteil seiner Anteile an der deutschen Elektronikmarke. Nur das Geschäft mit Notebooks und Gaming-PCs bleibt bei Lenovo.

publiziert am 19.8.2025
image

Softbank investiert Milliarden in Intel

Der japanische Technologiekonzern will zusammen mit dem US-Chiphersteller die Fertigung in den USA verstärken. Dafür übernimmt Softbank Intel-Stammaktien für 2 Milliarden US-Dollar.

publiziert am 19.8.2025