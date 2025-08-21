Intesys wird an Primetrack verkauft

Primetrack, Teil der international tätigen Datalynx Gruppe, hat per 1. April 2025 Intesys mit Sitz in Pratteln (BL) übernommen. Das Portfolio, Partnernetzwerk und die langjährigen Kunden des Baselbieter Unternehmens würden sehr gut in das Angebot von Primetrack passen und dieses erweitern, heisst es in einer Mitteilung.

Sämtliche Mitarbeitenden von Intesys werden den Angaben zufolge übernommen und am bisherigen Standort in Pratteln bleiben. Auch würden alle bestehenden Kunden und laufenden Verträge übernommen.

Die Datalynx Gruppe hat ihren Hauptsitz in Basel und vereint die Unternehmen Datalynx, Primetrack und Skillcloud unter einem Dach. Gemeinsam könne man Kunden ein breites Portfolio bieten, das nun um das Angebot von Intesys wächst. Ziel der Gruppe sei es, Kunden im gesamten IT-Stack bedienen zu können. Mit dem strategischen Zukauf stärke man zudem die Präsenz in den Regionen Basel sowie Luzern und Umgebung.