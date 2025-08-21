Intesys wird an Primetrack verkauft

Abo
Einstellung von VMware White Label ist "bedauerlich"
Erneute Änderungen stellen insbesondere kleine VMware-Partner vor Herausforderungen. UMB erwartet eine vermehrte Diversifizierung im Markt.
Loading
Erneute Änderungen stellen insbesondere kleine VMware-Partner vor Herausforderungen. UMB erwartet eine vermehrte Diversifizierung im Markt.
Neben Intel sind auch Firmen wie Global Foundries, Micron, Samsung und TSMC im Visier der US-Regierung. Über Beteiligungen könnte die Fertigung in den USA gefördert werden.
Der chinesische Weltmarktführer veräussert einen Grossteil seiner Anteile an der deutschen Elektronikmarke. Nur das Geschäft mit Notebooks und Gaming-PCs bleibt bei Lenovo.
Der japanische Technologiekonzern will zusammen mit dem US-Chiphersteller die Fertigung in den USA verstärken. Dafür übernimmt Softbank Intel-Stammaktien für 2 Milliarden US-Dollar.