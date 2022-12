IT-Dienstleister von Aarau und Baden soll selbstständig werden

Im August 2018 hatten die Einwohnerräte der Aargauer Städte Baden und Aarau beschlossen, ihre Informatikabteilungen zusammenlegen . Doch die Zusammenarbeit lief nicht immer glatt und die Informatikzusammenarbeit Aarau-Baden (IZAB), wie die zusammengelegte IT genannt wurde, wurde mehrmals zum Politikum

In den vergangenen 2 Jahren blieb es um die IZAB aber still. Nun melden die beiden Städte, dass die IZAB in einer ersten Phase zu einem funktionierenden und serviceorientierten Dienstleister entwickelt worden sei. Nun wolle man in der zweiten Phase die Voraussetzungen schaffen, damit sich auch weitere "Kunden" aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich anschliessen könnten. Damit dies möglich wird, soll aus der heutigen Verwaltungsabteilung der beiden Gemeinden eine interkommunale und selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt (ISA) werden.

Diese Idee ist nicht neu. Bereits bei der Gründung der IZAB, schreiben die Städte Aarau und Baden, sei geplant gewesen, dass bei einem erfolgreichen Zusammengehen das rechtliche Gewand geändert werden soll, sodass auch weitere Partner aufgenommen werden können.