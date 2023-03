Itnetx strukturiert die Chefetage um

Itnetx, Schweizer Spezialist für Lösungen aus der Microsoft Cloud, stellt seine Führungsetage neu auf. Patrick Mutzner, Herbert Rickert und Markus Amato sind nun zusammen mit dem CEO Roland Bieri Teil der Geschäftsleitung der Swisscom-Tochter, heisst es in einer Mitteilung.

Bieri ist seit dem 1. November 2022 Chef von Itnetx. Er folgte auf Nadia Rahim, die ein Jahr nach der Firmenübernahme durch Swisscom im März 2021 auf den Itnetx-Chefsessel gewechselt war.

Auch das zweite GL-Mitglied, Patrick Mutzner, ist schon länger beim Unternehmen. Seit 2 Jahren arbeitet er als Head of Modern Cloud. In der neuen Rolle wolle er weitere Kunden "zielgerichtet und nachhaltig" in die Cloud begleiten.

Herbert Rickert verantwortet seit letztem Herbst den Bereich Modern Workplace und Operations. Seit rund 10 Jahren ist er in Führungspositionen im Microsoft-365-Umfeld in der Schweiz tätig. Insgesamt verfügt er über 23 Jahre Berufserfahrung im nationalen und internationalen IT-Umfeld.

Neu zu Itnetx stösst hingegen Markus Amato. Per 1. April übernimmt er die Funktion des Head of Sales und Marketing und komplettiert somit die neu strukturierte Geschäftsleitung. Er hatte laut Mitteilung bereits verschiedene Schlüsselrollen bei ICT-Dienstleistern inne und war die letzten 12 Jahre bei Aveniq tätig.