Roland Bieri wird neuer CEO von Itnetx

Zum 1. November übernimmt Roland Bieri den Posten als CEO bei der Swisscom-Tochter Itnetx. Er folgt auf Nadia Rahim, die ein Jahr nach der Firmenübernahme durch die Swisscom im März 2021 auf den Itnetx-Chefsessel gewechselt war. Damals wurde sie als "leidenschaftliche Unternehmerin" vorgestellt. Nur 18 Monate später sagt Rahim jetzt, "ich wollte mich schon seit längerer Zeit beruflich neu orientieren" und werde "in naher Zukunft eine neue berufliche Herausforderung starten und meiner Berufung folgen".

Bieri, der in der Branche kein Unbekannter ist, kommt wie einst auch Rahim vom Mutterhaus Swisscom, wo er zuletzt laut Linkedin als Head of Produkt und Portfolio Management B2B geamtet hat. Demnach hat Bieri seine über 20-jährigen Berufskarriere im Management von T-Systems Schweiz als Chief Commercial Officer gestartet und war dann nach gut 10 Jahren und einem Intermezzo bei PC-Ware in Spanien 2010 zu Axpo Informatik als Infrastruktur-Chef gestossen. Von dort wechselte er 2015 zur Swisscom wechselte und dort unter anderem fast 7 Jahre die Verantwortung für das "Product House Cloud" inne hatte. Sein neuer Arbeitgeber stellt ihn als "inspirierende Persönlichkeit" mit umfassenden Verkaufs- und Technologiekenntnissen im Kontext der Cloud vor.