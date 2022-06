Kabelschaden: Aargauer Gemeinde komplett offline

ewz: neu schweizweite Datacenter-Anbindungen

Als Anbieter von Kommunikationslösungen mit eigenem Glasfasernetz bietet ewz seit über 20 Jahren eine zuverlässige, sichere und hochverfügbare Anbindung an Datencenter im Raum Zürich an. Neu verbindet ewz Unternehmen in der Stadt Zürich auch schweizweit mit Datacentern.