Kanton Aargau will sich besser gegen Cyberattacken schützen

Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat ein neues Gesetz zur Informationssicherheit in erster Lesung beraten und dabei nur wenig verändert. Mit den neuen Vorschriften sollen die Systeme der Verwaltung besser vor Cyberangriffen geschützt werden.

Der Grosse Rat nahm das Gesetz grundsätzlich gut auf und stimmte dem Entwurf ohne Gegenstimmen zu. Die Zeit, in der sensible Daten einfach in einen Tresor gesperrt werden könnten, sei vorbei, hiess es etwa von Seiten der GLP. Es sei notwendig, dass sich Kanton und Gemeinden intensiv mit Fragen der Informationssicherheit beschäftigten. Die heutige Organisation der Informationssicherheit im Kanton Aargau weise Lücken und Schwachstellen auf, hatte der Regierungsrat in seiner Botschaft geschrieben.