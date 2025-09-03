Keine schweren Cybervorfälle beim Bund

Die Anzahl der Cyberangriffe auf die Bundesverwaltung ist unverändert hoch und die Schweiz ist international exponiert. Zu diesen Ergebnissen kommt das Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (Sepos) in seinem Bericht "Informationssicherheit Bund 2024".

Demnach sei es im vergangenen Jahr zu keinen schwerwiegenden Vorfällen gekommen, bei denen eine ernsthafte Gefahr für die Daten oder die IT der Bundesverwaltung bestanden hätte. Es habe jedoch zahlreiche Angriffe gegeben, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am World Economic Forum (WEF) in Davos und während der Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock. Die Attacken konnten dem Bericht zufolge durch das rechtzeitige Erkennen und konsequente Reaktionen abgewehrt werden.

Reaktionen auf den Fall Xplain

Gleichzeitig habe die Bundesverwaltung die Massnahmen des Bundesrats zur Vermeidung künftiger Datenabflüsse umgesetzt, so der Bericht. Dies sei geschehen als Reaktion auf den Cyberangriff auf die Firma Xplain . Durch gezielte Investitionen in organisatorische, personelle und technische Ressourcen konnte das allgemeine Sicherheitsniveau erhöht werden, heisst es weiter.